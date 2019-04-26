В Об'єднаних силах посилено пильність, розвідку та бойову службу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Станом на 26 квітня в Об'єднаних силах посилено пильність, розвідку та бойову службу. Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів до дій за призначенням. Про це УНН повідомили у прес-службі ООС.
"Станом на 26 квітня в Об'єднаних силах посилено пильність, розвідку та бойову службу. Підрозділи Збройних сил України готові до стримування збройних формувань Російської Федерації на усіх ймовірних напрямках ескалації бойових дій. Одночасно підрозділи СБУ, ДПСУ, НГУ, НПУ та ДСНС, що діють у складі Об'єднаних сил, готові до попередження спроб дестабілізації обстановки (підтримання публічного порядку). Об'єднані сили забезпечать спокійне святкування Великодня громадянами України в районі проведення операції", - повідомили УНН.
"Об'єднані сили мають усе необхідне для виконання завдань за призначенням у випадку ескалації бойових дій. З силами і засобами проведені заходи з вдосконалення взаємосумісності, здійснено поповнення підрозділів боєприпасами та матеріально-технічними засобами", - розповів після роботи на передньому краї генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Як повідомляв УНН, 25 квітня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню.