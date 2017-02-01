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В ОБСЄ пояснили, чому ситуація навколо Авдіївки є нестабільною

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Ситуація навколо Авдіївки є наразі непередбачуваною та нестабільною через безпосередню близькість позицій сторін конфлікту та невідведене важке озброєння за відповідні лінії, передбачені Мінськими угодами. Про це під час брифінгу в Донецьку повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.

"Починаючи з ранку неділі ми фіксуємо зростаючу напругу на цій ділянці. Ми фіксували в своїх звітах, що кількість порушень з важкого озброєння досягало тисячі. І ми також чули, що це були вихідні чи вхідні розриви з обох сторін. Ситуація може ще погіршитися у випадку, якщо сторони не будуть дотримуватися того, що вони погодили. Але сьогодні після обіду сторони довели що вони можуть зупинити вогонь, якщо вони того хочуть. Я не хочу спекулювати, ситуація непередбачувана та нестабільна наразі. І це ціна того, що "ДНР" та ЗСУ не впоралися із відведенням важкого озброєння, а також з тої причини, що вогневі точки знаходяться дуже близькою. Це дві головні причини поточної нестабільності тому ми закликаємо сторони щоб вони перш за все відвели озброєння, яке необхідно відвести і було збільшена відстань від позицій", - сказав А.Хуг.

Як повідомляв УНН, спостерігачі ОБСЄ завтра додатково патрулюватимуть район Донецької фільтрувальної станції, щоб якнайшвидше були завершені ремонтні роботи.

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