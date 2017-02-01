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В ОБСЕ объяснили, почему ситуация вокруг Авдеевки является нестабильной

В ОБСЕ объяснили, почему ситуация вокруг Авдеевки является нестабильной

Киев • УНН

 • 7865 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Ситуация вокруг Авдеевки является пока непредсказуемой и нестабильной из-за непосредственной близости позиций сторон конфликта и неотведенного тяжелого вооружения за соответствующие линии, предусмотренные минскими соглашениями. Об этом во время брифинга в Донецке сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.

"Начиная с утра воскресенья мы фиксируем растущее напряжение на этом участке. Мы фиксировали в своих отчетах, что количество нарушений из тяжелого вооружения достигало тысячи. И мы также слышали, что это были выходные или входные разрывы с обеих сторон. Ситуация может еще ухудшиться в случае, если стороны не будут придерживаться того, что они согласовали. Но сегодня после обеда стороны доказали, что они могут остановить огонь, если они этого хотят. Я не хочу спекулировать, ситуация непредсказуемая и нестабильная пока. И это цена того, что "ДНР" и ВСУ не справились с отводом тяжелого вооружения, а также по той причине, что огневые точки находятся очень близко. Это две главные причины текущей нестабильности, поэтому мы призываем стороны, чтобы они прежде всего отвели вооружение, которое необходимо отвести и было увеличено расстояние от позиций", - сказал А.Хуг.

Как сообщал УНН, наблюдатели ОБСЕ завтра будут дополнительно патрулировать район Донецкой фильтровальной станции, чтобы как можно быстрее были завершены ремонтные работы.

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