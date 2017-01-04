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В ОАЕ заборонили тримати вдома тигрів

В ОАЕ заборонили тримати вдома тигрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. В Об'єднаних Арабських Еміратах заборонили тримати вдома таких диких тварин, як левів чи тигрів, передає УНН з посиланням на ВВС.

У багатій на нафту країні тримати гепардів, левів або тигрів як домашніх улюбленців вважається ознакою статусу власника.
Повідомляється, в ОАЕ часто публікують у соцмережах фото з "великими кішками".

Наприклад, нещодавно один з користувачів запостив фотографію левів на задньому сидінні авто. А у жовтні у мережу потрапило відео, на якому п'ять тигрів "ніжаться" на сонці на пляжі у Дубаї.

Після цього влада занепокоїлася через небезпечних тварин, які вільно ходять містом.

Зазначається, що новий закон забороняє продаж та володіння "всіма видами диких та свійських, але небезпечних, тварин". Тепер таких тварин можна утримувати лише у зоопарках, цирках, природних парках, а також розплідниках і дослідницьких центрах.

Поява з "великими кішками" чи іншими екзотичними тваринами на публіці може призвести до шести місяців у в'язниці чи штрафу у півмільйона дирхамів (123 тис. доларів).

Крім того, нововведення торкнуться й власників "традиційних тварин". Зокрема, щоб утримувати собаку відтепер треба отримати спеціальний дозвіл, а також весь час у публічних місцях тримати їх на повідку.

Як повідомляв УНН, четверо білих левів і троє білих тигрів народилися в зоопарку в Польщі.

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