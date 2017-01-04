В ОАЭ запретили держать дома тигров
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Объединенных Арабских Эмиратах запретили держать дома таких диких животных, как львов или тигров, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В богатой нефтью стране держать гепардов, львов или тигров в качестве домашних любимцев считается признаком статуса владельца. Сообщается, что в ОАЭ часто публикуют в соцсетях фото с "большими кошками".
Например, недавно один из пользователей запостил фотографию львов на заднем сиденье авто. А в октябре в сеть попало видео, на котором пять тигров "нежатся" на солнце на пляже в Дубае.
После этого власть озаботилась из-за опасных животных, которые свободно ходят по городу.
Отмечается, что новый закон запрещает продажу и владение "всеми видами диких и домашних, но опасных, животных". Теперь таких животных можно содержать только в зоопарках, цирках, природных парках, а также питомниках и исследовательских центрах.
Появление с "большими кошками" или другими экзотическими животными на публике может привести к шести месяцам в тюрьме или штрафу в полмиллиона дирхамов (123 тыс. долларов).
Кроме того, нововведения коснутся и владельцев "традиционных животных". В частности, чтобы удерживать собаку теперь надо получить специальное разрешение, а также все время в публичных местах держать их на поводке.
Как сообщал УНН, четверо белых львов и трое белых тигров родились в зоопарке в Польше.