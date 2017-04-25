В.Німченко: визнання Донбасу тимчасово окупованою територією є злочином проти державності

За словами нардепа, прийнявши зазначений законопроект (йдеться про законопроект № 3593д), Україна в односторонньому порядку відмовиться від виконання мінських угод, схвалених резолюцією ООН.

“Безальтернативність мінських угод визнана світовою спільнотою, в тому числі Німеччиною, Францією, США, РФ. Крім того, авторам законопроекту не завадило б ознайомитися з рішенням Міжнародного суду ООН, прийнятим в Гаазі 19 квітня, в якому заявлено про необхідність виконання Україною мінських угод”, — зазначив В.Німченко.

На його думку, це спроба законодавчо закріпити відмову держави від громадян і території, на якій проживають жителі ОРДЛО.

“По суті, пропонується щось не що інше, як пасивне відторгнення частини території держави з населенням, яке там приживає, припинення всіх економічних зв’язків і фактична передача під юрисдикцію (забезпечення правового і соціального захисту) іншій державі — Російській Федерації. Це і є диспозиція суспільно небезпечного діяння, яким є посягання на територіальну цілісність і недоторканність України”, - заявив юрист В.Німченко.

Народний депутат впевнений, що пропонований законодавчий підхід також обмежує право на свободу пересування, виборче право і право брати участь у референдумі.

“Автори зазначеного законопроекту відкрито ведуть пропаганду і поширюють матеріали, спрямовані на розкол держави, тим самим роблять дії, що посягають на територіальну цілісність і недоторканність України”, — зазначив він.

У діях народних депутатів від “Самопомочі”, вважає В.Німченко, можуть міститися ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.161 КК України, і влада повинна дати їм оцінку.

“Більш того, оприлюднена аналітична оцінка Національного інституту стратегічних досліджень (об’єкт дослідження — тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію дотику) стала, по суті, інструкцією з відсікання частини території держави”, — звертає увагу юрист.

Прийнявши цей законопроект, впевнений В.Німченко, депутати узаконять злочин проти держави і громадян України.