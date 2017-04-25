В.Нимченко: признание Донбасса временно оккупированной территорией - преступление против государственности

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Целью законопроекта “О временно оккупированной территории Украины”, предложенного депутатами от “Самопомочи”, — узаконить отказ от временно неподконтрольных Украине территорий и от людей, проживающих там. Об этом заявил народный депутат Украины Василий Нимченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Украинский выбор — право народа”.

По словам нардепа, приняв указанный законопроект (речь идет о законопроекте №3593д), Украина в одностороннем порядке откажется от выполнения минских соглашений, одобренных резолюцией ООН.

“Безальтернативность минских соглашений признана мировым сообществом, в том числе Германией, Францией, США, РФ. Кроме того, авторам законопроекта не мешало бы ознакомиться с решением Международного суда ООН, принятым в Гааге 19 апреля, в котором заявлено о необходимости выполнения Украиной минских соглашений”, — отметил В.Нимченко.

По его мнению, это попытка законодательно закрепить отказ государства от граждан и территории, на которой проживают жители ОРДЛО.

“По сути, предлагается-то не что иное, как пассивное отторжение части территории государства с проживающим на ней населением, прекращение всех экономических связей и фактическая передача под юрисдикцию (обеспечение правовой и социальной защиты) другому государству — Российской Федерации. Это и есть диспозиция общественно опасного деяния, которым является посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”, — заявил юрист В.Нимченко.

Народный депутат уверен, что предлагаемый законодательный подход также ограничивает право на свободу передвижения, избирательное право и право участвовать в референдуме.

“Авторы указанного законопроекта открыто ведут пропаганду и распространяют материалы, направленные на раскол государства, тем самым совершают деяния, посягающие на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”, — отмечает он.

В действиях народных депутатов от “Самопомочи”, считает В.Нимченко, могут содержаться признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.161 УК Украины, и власть должна дать им оценку.

“Более того, обнародованная аналитическая оценка Национального института стратегических исследований (объект исследования — временное прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения) стала, по сути, инструкцией по отсечению части территории государства”, — обращает внимание юрист.

Приняв данный законопроект, уверен В.Нимченко, депутаты узаконят преступления против государства и граждан Украины.

Украинские Национальные Новости

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