В МЗС закликали Сербію не дозволяти мовлення russia today

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"ЗМІ повідомляють про розгляд можливості надання в Сербії дозволу на мовлення russia today", - зазначив він.

Ніколенко нагадав, що в ефірах RT регулярно виправдовується агресія проти України та лунають заклики до геноциду українців.

"RT не має нічого спільного зі свободою слова та журналістикою. Пропаганда та дезінформація, які поширює цей канал, не підуть на користь сербському суспільству. Закликаємо Белград не ухвалювати таке рішення. Надання дозволу на мовлення russia today не відповідатиме курсу Сербії на здобуття членства в ЄС, який раніше запровадив санкції проти цього російського пропагандистського ресурсу", - сказав він.

Ніколенко додав, що сербський уряд також має розуміти, що в будь-який момент RT може почати розхитувати ситуацію в самій Сербії.

Нагадаємо

Служба безпеки затримала іноземного блогера, який працював на російський пропагандистський телеканал russia today і поширював в Європейському Союзі фейки про війну росії проти України.