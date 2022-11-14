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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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В МЗС закликали Сербію не дозволяти мовлення russia today

В МЗС закликали Сербію не дозволяти мовлення russia today

Київ • УНН

 • 327974 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко закликав Сербію не видавати дозвіл на мовлення російського пропагандистського каналу russia today, пише УНН з посиланням на Facebook Ніколенка.

Деталі

"ЗМІ повідомляють про розгляд можливості надання в Сербії дозволу на мовлення russia today", - зазначив він.

Ніколенко нагадав, що в ефірах RT регулярно виправдовується агресія проти України та лунають заклики до геноциду українців.

"RT не має нічого спільного зі свободою слова та журналістикою. Пропаганда та дезінформація, які поширює цей канал, не підуть на користь сербському суспільству. Закликаємо Белград не ухвалювати таке рішення. Надання дозволу на мовлення russia today не відповідатиме курсу Сербії на здобуття членства в ЄС, який раніше запровадив санкції проти цього російського пропагандистського ресурсу", - сказав він.

Ніколенко додав, що сербський уряд також має розуміти, що в будь-який момент RT може почати розхитувати ситуацію в самій Сербії.

Нагадаємо

Служба безпеки затримала іноземного блогера, який працював на російський пропагандистський телеканал russia today і поширював в Європейському Союзі фейки про війну росії проти України.

Українські Національні Новини

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