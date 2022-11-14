В МИД призвали Сербию не разрешать вещание russia today
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко призвал Сербию не выдавать разрешение на вещание российского пропагандистского канала russia today, пишет УНН со ссылкой на Facebook Николенко.
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"СМИ сообщают о рассмотрении возможности предоставления в Сербии разрешения на вещание russia today", - отметил он.
Николенко напомнил, что в эфирах RT регулярно оправдывается агрессия против Украины и раздаются призывы к геноциду украинцев.
"RT не имеет ничего общего со свободой слова и журналистикой. Пропаганда и дезинформация, которые распространяет этот канал, не пойдут на пользу сербскому обществу. Призываем Белград не принимать такое решение. Предоставление разрешения на вещание russia today не будет соответствовать курсу Сербии на соискание членства в ЕС, которое ранее ввело санкции против этого российского пропагандистского ресурса", - сказал он.
Николенко добавил, что сербское правительство также должно понимать, что в любой момент RT может начать расшатывать ситуацию в самой Сербии.
Напомним
Служба безопасности задержала иностранного блоггера, работавшего на российский пропагандистский телеканал russia today и распространявшего в Европейском Союзе фейки о войне россии против Украины.