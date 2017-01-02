В Миколаєві згорів гараж разом із автомобілем
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Сьогодні вдень, приблизно о 12:30, в Миколаєві в приміщенні гаражу, розташованому на території АГК "Лада" по вул.Карпенка, виникла пожежа. Про це УНН повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
На виклик виїхали бійці двох відділень Державних пожежно-рятувальних частин по охороні Центрального та Заводського районів міста. По прибуттю було встановлено, що в приміщенні, де виникло загоряння, знаходиться легковий автомобіль ВАЗ-2107.
Вогнеборці спочатку локалізували пожежу, а о 13:06 годині повністю ліквідували загорання на площі 25 кв. м, не допустивши її розповсюдження на поряд розташовані гаражі.
В результаті пожежі вогонь повністю знищив гараж та автомобіль, що знаходився всередені.
За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі.