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В Николаеве сгорел гараж вместе с автомобилем

В Николаеве сгорел гараж вместе с автомобилем

Киев • УНН

 • 9837 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 2 января. УНН. Сегодня днем, примерно в 12:30, в Николаеве в помещении гаража, расположенном на территории АГК "Лада" по вул.Карпенка, возник пожар. Об этом УНН сообщили в ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области.

На вызов выехали бойцы двух отделений государственных пожарно-спасательных частей по охране Центрального и Заводского районов города. По прибытию было установлено, что в помещении, где произошло возгорание, находится легковой автомобиль ВАЗ-2107.

Пожарные сначала локализовали пожар, а в 13:06 часов полностью ликвидировали возгорание на площади 25 кв. м, не допустив его распространения на рядом расположенные гаражи.

В результате пожара огонь полностью уничтожил гараж и автомобиль, находившийся внутри.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

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