В Николаеве сгорел гараж вместе с автомобилем
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 2 января. УНН. Сегодня днем, примерно в 12:30, в Николаеве в помещении гаража, расположенном на территории АГК "Лада" по вул.Карпенка, возник пожар. Об этом УНН сообщили в ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области.
На вызов выехали бойцы двух отделений государственных пожарно-спасательных частей по охране Центрального и Заводского районов города. По прибытию было установлено, что в помещении, где произошло возгорание, находится легковой автомобиль ВАЗ-2107.
Пожарные сначала локализовали пожар, а в 13:06 часов полностью ликвидировали возгорание на площади 25 кв. м, не допустив его распространения на рядом расположенные гаражи.
В результате пожара огонь полностью уничтожил гараж и автомобиль, находившийся внутри.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.