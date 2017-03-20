В.Медведчук спрогнозував розвиток ситуації на Донбасі

Коментуючи розбіжності української влади і представників ОРДЛО в питанні встановлення контролю над кордоном і проведення місцевих виборів, політик пояснив, як повинні розвиватися події відповідно до підписаних домовленостей.

“Згідно з мінським угодами, контроль на кордоні починає встановлюватися в перший день після виборів місцевих на цих територіях і закінчується після затвердження реформи через Конституцію України шляхом внесення змін до Конституції та набрання ними чинності. Нічого подібного немає навіть і приблизно, тому розмова про контроль за кордоном означає тільки одне — це черговий привід, причому необгрунтований, примітивний, для невиконання мінських угод. А ось з приводу бажання в Києві можу сказати наступне: у мене складається враження, що політична воля пана Порошенкапоширюється на те, щоб мінські угоди виконувати, але у нього відсутній політичний ресурс”, - зазначив В.Медведчук.

Він також розповів про настрої на непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей.

“А з приводу бажань в Донецьку та Луганську, особливо з урахуванням часу, я думаю, що в 2014 році були одні настрої, сьогодні це інші настрої, боюся, що ви маєте рацію — там не хочуть цього і не стоять в черзі, щоб потрапити знову в правове поле України. Дуже шкода, але мінські угоди якраз це припускають. А враховуючи, що я їх прихильник, то вважаю, що треба робити все для виконання мінських угод ”, - підкреслив лідер "Українського вибору — Права народу".

Надалі, переконаний В.Медведчук, ситуація буде залежати від того, чи зможе команда Президента Порошенка навести порядок в країні.

“Все залежить від влади. Або вона зробить відповідні кроки з виконання мінських угод, щоб Донбас повернувся в Україну, а Україна на Донбас, або ... Якщо влада з цим не впорається, значить, тоді, мабуть, в Україні може бути інша влада. А прогнози складно давати, все залежить від тієї ситуації, яка розвивається. Поки я хочу сказати, що оптимізму дуже мало”, - підсумував політик.