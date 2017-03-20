В.Медведчук спрогнозировал развитие ситуации на Донбассе

ukru
Эксклюзив
14:19 • 1382 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 42347 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 109259 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 103470 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 114459 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 126723 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 138624 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144005 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 131995 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121992 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 124650 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 128948 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 126485 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 85804 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 108868 просмотра
публикации
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 9878 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 109234 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 155589 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 190262 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 198028 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 130376 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 138997 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 144374 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 143349 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 147026 просмотра
Актуальное
В.Медведчук спрогнозировал развитие ситуации на Донбассе

В.Медведчук спрогнозировал развитие ситуации на Донбассе

Киев • УНН

 • 11173 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Прогнозируя дальнейшее развитие ситуации на Донбассе, спецпредставитель по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы и лидер Общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук заявил, что все будет зависеть от выполнения официальным Киевом своих конституционных функций, передает УНН со ссылкой на "КоммерсантЪ".

Комментируя разногласия украинской власти и представителей ОРДЛО в вопросе установления контроля над границей и проведения местных выборов, политик объяснил, как должны развиваться события в соответствии с подписанными договоренностями.

"Согласно минским соглашениям, контроль на границе начинает устанавливаться в первый день после выборов местных на этих территориях и заканчивается после утверждения реформы через Конституцию Украины путем внесения изменений в Конституцию и вступления их в силу. Ничего подобного нет даже и приблизительно, поэтому разговор о контроле за границей означает только одно — это очередной повод, причем необоснованный, примитивный, для невыполнения минских соглашений. А вот по поводу желания в Киеве могу сказать следующее: у меня складывается впечатление, что политическая воля господина Порошенко распространяется на то, чтобы минские соглашения выполнять, но у него отсутствует политический ресурс", - отметил В.Медведчук.

Он также рассказал о настроениях на неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей.

"А по поводу желаний в Донецке и Луганске, особенно с учетом времени, я думаю, что в 2014 году были одни настроения, сегодня это другие настроения, боюсь, что вы правы — там не хотят этого и не стоят в очереди, чтобы попасть снова в правовое поле Украины. Очень жаль, но минские соглашения как раз это предполагают. А учитывая, что я их сторонник, то считаю, что надо делать все для выполнения минских соглашений", - подчеркнул лидер "Украинского выбора".

В дальнейшем, убежден В.Медведчук, ситуация будет зависеть от того, сможет ли команда Президента П.Порошенко навести порядок в стране.

"Все зависит от власти. Или она сделает соответствующие шаги по выполнению минских соглашений, чтобы Донбасс вернулся в Украину, а Украина на Донбасс, или... Если власть с этим не справится, значит, тогда, наверное, в Украине может быть другая власть. А прогнозы сложно давать, все зависит от той ситуации, которая развивается. Пока я хочу сказать, что оптимизма очень мало", - подытожил политик.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы