В.Медведчук спрогнозировал развитие ситуации на Донбассе

Комментируя разногласия украинской власти и представителей ОРДЛО в вопросе установления контроля над границей и проведения местных выборов, политик объяснил, как должны развиваться события в соответствии с подписанными договоренностями.

"Согласно минским соглашениям, контроль на границе начинает устанавливаться в первый день после выборов местных на этих территориях и заканчивается после утверждения реформы через Конституцию Украины путем внесения изменений в Конституцию и вступления их в силу. Ничего подобного нет даже и приблизительно, поэтому разговор о контроле за границей означает только одно — это очередной повод, причем необоснованный, примитивный, для невыполнения минских соглашений. А вот по поводу желания в Киеве могу сказать следующее: у меня складывается впечатление, что политическая воля господина Порошенко распространяется на то, чтобы минские соглашения выполнять, но у него отсутствует политический ресурс", - отметил В.Медведчук.

Он также рассказал о настроениях на неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей.

"А по поводу желаний в Донецке и Луганске, особенно с учетом времени, я думаю, что в 2014 году были одни настроения, сегодня это другие настроения, боюсь, что вы правы — там не хотят этого и не стоят в очереди, чтобы попасть снова в правовое поле Украины. Очень жаль, но минские соглашения как раз это предполагают. А учитывая, что я их сторонник, то считаю, что надо делать все для выполнения минских соглашений", - подчеркнул лидер "Украинского выбора".

В дальнейшем, убежден В.Медведчук, ситуация будет зависеть от того, сможет ли команда Президента П.Порошенко навести порядок в стране.

"Все зависит от власти. Или она сделает соответствующие шаги по выполнению минских соглашений, чтобы Донбасс вернулся в Украину, а Украина на Донбасс, или... Если власть с этим не справится, значит, тогда, наверное, в Украине может быть другая власть. А прогнозы сложно давать, все зависит от той ситуации, которая развивается. Пока я хочу сказать, что оптимизма очень мало", - подытожил политик.