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В.Медведчук прокоментував можливість прямого діалогу Києва з ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Чому офіційний Київ не відмовиться від мінських угод, що очікує "нормандський формат" і як налагодити прямий діалог з представниками ОРДО і ОРЛО в інтерв'ю виданню "Коммерсант" розповів спецпредставник з гуманітарних питань в ТКГ Віктор Медведчук.

В.Медведчук прокоментував можливість прямого діалогу Києва з ОРДЛО

Коментуючи можливість остаточного зриву мінських угод, В.Медведчук заявив, що Україна не відмовиться від мінських угод хоча б тому, що їх безальтернативність визнали в Вашингтоні і Брюсселі.

"Це чільна позиція, якої дотримуватимуться офіційна влада України, - мінські угоди існують, вони безальтернативні. Але це не заважає нічого не робити для їх реалізації", - уточнив політик.

Лідер "Українського вибору" вважає, що в мінських угодах найголовнішим поряд з безпекою є вирішення питань політичного гатунку.

"...Вирішення питань про закон про вибори і проведення виборів, закон про статус цих територій, введення його в дію, закон про амністію, внесення змін до Конституції. Це фундаментальна частина, без якої реалізація мінських угод неможлива. Але ця точка зору є непопулярною сьогодні в Україні", - сказав В.Медведчук.

Політик також прокоментував стан справ в "нормандському форматі" після обрання президентом Франції Е.Макрона.

"Я б не сказав, що формат відроджується. Він існує таким, яким існує. Але для того, щоб цей "нормандський формат" дав певний поштовх, в першу чергу Німеччина і Франція мають сьогодні в повній мірі вплинути на владу в Україні, щоб вона приступила до виконання мінських угод. А найголовніше, на мій погляд, з урахуванням мого досвіду участі в мирному переговорному процесі: потрібен діалог, потрібен прямий діалог Києва з Донецьком і з Луганськом. За допомогою Росії, яка впливаэ і може впливати на Донецьк і Луганськ, я впевнений, що якщо такий діалог буде, то він буде збудований без ультиматумів, без вимог. Саме нормальний переговорний процес, я думаю, дав би у відчутно короткі терміни реальний ефективний результат. Але поки, на жаль, цього немає", - зазначив В.Медведчук.

Лідер "Українського вибору" відкинув версію про те, що це неможливо.

"Є така версія, що це неможливо. Але я вважаю, що якщо дійсно в Україні влада буде виходити з державних принципів і буде реалізовувати принцип повернення Донбасу в Україну і України на Донбас, то це єдиний вихід, який може забезпечити результат", - упевнений політик.

 

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