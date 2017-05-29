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В.Медведчук прокомментировал возможность прямого диалога Киева с ОРДЛО

Киев • УНН

 • 7530 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Почему официальный Киев не откажется от минских соглашений, что ожидает “нормандский формат” и как наладить прямой диалог с представителями ОРДО и ОРЛО в интервью изданию “КоммерсантЪ” рассказал спецпредставитель по гуманитарным вопросам в ТКГ Виктор Медведчук.

В.Медведчук прокомментировал возможность прямого диалога Киева с ОРДЛО

Комментируя возможность окончательного срыва минских соглашений, В.Медведчук заявил, что Украина не откажется от минских соглашений хотя бы потому, что их безальтернативность признали в Вашингтоне и Брюсселе.

“Это главенствующая позиция, которой будут придерживаться официальные власти Украины, — минские соглашения существуют, они безальтернативны. Но это не мешает ничего не делать для их реализации”, — уточнил политик.

Лидер “Украинского выбора” считает, что в минских соглашениях самым главным наряду с безопасностью является решение вопросов политической повестки.

“...Решение вопросов о законе о выборах и проведение выборов, законе о статусе этих территорий, введение его в действие, законе об амнистии, внесении изменений в Конституцию. Это фундаментальная часть, без которой реализация минских соглашений невозможна. Но эта точка зрения является непопулярной сегодня в Украине”, — сказал В.Медведчук.

Политик также прокомментировал состояние дел в “нормандском формате” после избрания президентом Франции Э.Макрона.

“Я бы не сказал, что формат возрождается. Он существует таким, каким существует. Но для того, чтобы этот "нормандский формат“ дал определенный толчок, в первую очередь Германия и Франция должны сегодня в полной мере повлиять на власть в Украине, чтобы она приступила к выполнению минских соглашений. А самое главное, на мой взгляд, с учетом моего опыта участия в мирном переговорном процессе: нужен диалог, нужен прямой диалог Киева с Донецком и с Луганском. При помощи России, которая оказывает и может оказывать влияние на Донецк и Луганск, я уверен, что если такой диалог будет, то он будет выстроен без ультиматумов, без требований. Именно нормальный переговорный процесс, я думаю, дал бы в ощутимо короткие сроки реальный эффективный результат. Но пока, к сожалению, этого нет”, — отметил В.Медведчук.

Лидер “Украинского выбора” отбросил версию о том, что это невозможно.

“Есть такая версия, что это невозможно. Но я считаю, что если действительно в Украине власть будет исходить из государственных принципов и будет реализовывать принцип возврата Донбасса в Украину и Украины на Донбасс, то это единственный выход, который может обеспечить результат”, — уверен политик.

 

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