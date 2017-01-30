В.Лапа розповів про законопроект для боротьби з АЧС

ukru
15:09 • 53651 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
12:49 • 85955 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 131030 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 132151 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 143034 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 268701 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 301038 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 205651 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 215623 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 181543 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
47 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

28 березня, 06:40 • 160882 перегляди
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

28 березня, 07:34 • 124561 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 74104 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

12:13 • 62181 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 58361 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 53668 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 268707 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 301041 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 228310 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 302450 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 11000 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 58361 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 74104 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 124751 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 148786 перегляди
Актуальне
В.Лапа розповів про законопроект для боротьби з АЧС

В.Лапа розповів про законопроект для боротьби з АЧС

Київ • УНН

 • 10921 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. На рівні Мінагрополітики відпрацьовується нормативно-законодавча база, яка передбачає посилення боротьби з африканською чумою свиней. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа під час селекторної наради в МінАПК, передає УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.

За його словами, уже на фінальній стадії процес погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України відповідного законопроекту, який, зокрема, передбачає:

— впорядкування подвірного забою свиней з метою реалізації продукції на ринках;

— підвищення рівня штрафних санкцій за неідентифіковану худобу, перевезення худоби без супровідних документів;

— запровадження компенсації за шкоду, нанесену через захворювання на АЧС не лише для домогосподарств, а й для товарних ферм залежно від їх рівня біобезпеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Неконтрольовані випадки АЧС в Україні загрожують іншим країнам.

Голова Держпродспоживслужби звернувся до керівників територіальних органів Держпродспоживслужби більш тісно працювати з господарствами як щодо визначення їх рівня біобезпеки, так і щодо виявлення нелегальних ферм, які працюють без реєстрації.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, якщо до весни не приборкати АЧС, матимемо проблеми із ЄС.

С.Тригубенко також додав, що наразі готується проект постанови уряду про створення мобільних груп реагування на випадки виявлення чуми.

“Додам, що цілком погоджуюся із озвученою Т.Кутовим тезою про те, що зараз часу на написання законів немає, а тим паче на їх тривале, як показує практика, просування у ВРУ. Тому маємо зосередити зусилля на рішеннях, що якнайшвидше почнуть діяти на практиці. Мова йде про роботу через рішення Уряду (відповідні постанови, які посилять контроль за біобезпекою в країні)”, — написав він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$264.77
Brent
$72.78
Bitcoin
$84,197.20
S&P 500
$5,609.25
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,103.60
Ethereum
$1,885.15