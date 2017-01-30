В.Лапа розповів про законопроект для боротьби з АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На рівні Мінагрополітики відпрацьовується нормативно-законодавча база, яка передбачає посилення боротьби з африканською чумою свиней. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа під час селекторної наради в МінАПК, передає УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.
За його словами, уже на фінальній стадії процес погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України відповідного законопроекту, який, зокрема, передбачає:
— впорядкування подвірного забою свиней з метою реалізації продукції на ринках;
— підвищення рівня штрафних санкцій за неідентифіковану худобу, перевезення худоби без супровідних документів;
— запровадження компенсації за шкоду, нанесену через захворювання на АЧС не лише для домогосподарств, а й для товарних ферм залежно від їх рівня біобезпеки.
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Голова Держпродспоживслужби звернувся до керівників територіальних органів Держпродспоживслужби більш тісно працювати з господарствами як щодо визначення їх рівня біобезпеки, так і щодо виявлення нелегальних ферм, які працюють без реєстрації.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, якщо до весни не приборкати АЧС, матимемо проблеми із ЄС.
С.Тригубенко також додав, що наразі готується проект постанови уряду про створення мобільних груп реагування на випадки виявлення чуми.
“Додам, що цілком погоджуюся із озвученою Т.Кутовим тезою про те, що зараз часу на написання законів немає, а тим паче на їх тривале, як показує практика, просування у ВРУ. Тому маємо зосередити зусилля на рішеннях, що якнайшвидше почнуть діяти на практиці. Мова йде про роботу через рішення Уряду (відповідні постанови, які посилять контроль за біобезпекою в країні)”, — написав він.