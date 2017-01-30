В.Лапа рассказал о законопроекте по борьбе с АЧС

По его словам, уже на финальной стадии процесс согласования с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины соответствующего законопроекта, который, в частности, предусматривает:

- упорядочение подворного забоя свиней с целью реализации продукции на рынках;

- повышение уровня штрафных санкций за неидентифицированный скот, перевозку скота без сопроводительных документов;

- введение компенсации за вред, нанесенный из-за заболевания АЧС не только для домохозяйств, но и для товарных ферм в зависимости от их уровня безопасности.

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Глава Госпродпотребслужбы обратился к руководителям территориальных органов Госпродпотребслужбы более тесно работать с хозяйствами как по определению их уровня безопасности, так и по выявлению нелегальных ферм, которые работают без регистрации.

Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, если к весне не обуздать АЧС, будут проблемы с ЕС.

С.Тригубенко также добавил, что в настоящее время готовится проект постановления правительства о создании мобильных групп реагирования на случаи выявления чумы.

"Добавлю, что полностью согласен с озвученным Т.Кутовым тезисом о том, что сейчас времени на написание законов нет, а тем более на их длительное, как показывает практика, продвижение в ВРУ. Поэтому должны сосредоточить усилия на решениях, которые скорее начнут действовать на практике. Речь идет о работе из-за решения правительства (соответствующие постановления, которые усилят контроль за биобезопасностью в стране)", - написал он.