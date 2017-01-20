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В КМДА розповіли де “комуналку” можна оплатити без комісії

В КМДА розповіли де “комуналку” можна оплатити без комісії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Власники картки киянина “Ощадбанку” можуть оплатити житлово-комунальні послуги без комісії у 40 точках прийому споживачів “Центру комунального сервісу” за допомогою POS-терміналів. Про це повідомляють у комунальному концерні “Центр комунального сервісу”. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

“Із 20 січня 2017 року кияни отримують можливість оплати за житлово-комунальні послуги в 40 точках прийому споживачів „Центру комунального сервісу“ без комісії карткою киянина „Ощадбанку“. Для власників будь-яких інших карт, у тому числі карт „Ощадбанку“, комісія становить 2%”, — розповіла генеральний директор комунального концерну “Центр комунального сервісу” К. Саркісова.

При оплаті житлово-комунальних послуг, споживач має можливість сплатити за всі види послуг, що надаються постачальниками за його адресою, або за будь-яку послугу окремо, здійснити попередню оплату за послуги, сплатити суму заборгованості повністю або частково, внести оплату з урахуванням показників лічильників за холодну, гарячу воду, газопостачання, електроенергію, операція з прийому платежу займає у середньому 5-8 хвилин. Після успішного проведення транзакції працівник Концерну роздруковує чек із терміналу, квитанцію і робить позначку “з системи роздруковано вірно” з проставлянням дати, підпису та печатки. Скріплює квитанцію з чеком і віддає споживачу, як підтвердження факту оплати. Оформлена таким чином квитанція може бути визнана розрахунковим документом. На кожну послугу роздруковується окрема квитанція.

“Із моменту запуску POS-терміналів у експлуатацію працівниками проведено 864 транзакції, 642 — за житлово-комунальні послуги”, — додала К. Саркісова.

 

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