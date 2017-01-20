В КГГА рассказали, где "коммуналку" можно оплатить без комиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Владельцы карточки киевлянина "Ощадбанка" могут оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии в 40 точках приема потребителей "Центра коммунального сервиса" с помощью POS-терминалов. Об этом сообщают в коммунальном концерне "Центр коммунального сервиса". Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"С 20 января 2017 года киевляне получают возможность оплаты за жилищно-коммунальные услуги в 40 точках приема потребителей "Центра коммунального сервиса" без комиссии карточкой киевлянина "Ощадбанка". Для владельцев любых других карт, в том числе карт "Сбербанка", комиссия составляет 2%", - рассказала генеральный директор коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" Е.Саркисова.
При оплате жилищно-коммунальных услуг, потребитель имеет возможность оплатить все виды услуг, предоставляемых поставщиками по его адресу, или любую услугу отдельно, осуществить предварительную оплату за услуги, уплатить сумму задолженности полностью или частично, внести оплату с учетом показаний счетчиков за холодную, горячую воду, газоснабжение, электроэнергию, операция по приему платежа занимает в среднем 5-8 минут. После успешного проведения транзакции работник Концерна распечатывает чек с терминала, квитанцию и делает отметку "из системы распечатано верно" с проставлением даты, подписи и печати. Скрепляет квитанцию с чеком и отдает потребителю, как подтверждение факта оплаты. Оформленная таким образом квитанция может быть признана расчетным документом. На каждую услугу распечатывается отдельная квитанция.
"С момента запуска POS-терминалов в эксплуатацию работниками проведено 864 сделки, 642 - за жилищно-коммунальные услуги", - добавила Е. Саркисова.