В Києві співробітник посольства РФ скоїв ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні в Києві, після опівночі, водій транспортного засобу на дипломатичних номерах Російської Федерації, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на припаркований автомобіль. Про це УНН повідомив керівник прес-служби Нацполіції Ярослав Тракало.
“Після опівночі в Подільському районі столиці, на вулиці Нижній Вал, водій транспортного засобу на дипломатичних номерах Російської Федерації, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на припаркований автомобіль. Обидва транспортних засоби отримали механічні пошкодження, жертв та постраждалих не було”, — розповів Я.Тракало.
Він додав, що свідки ДТП викликали поліцію, а водій автомобілю з дипломатичними номерами намагався залишити місце ДТП, але був зупинений патрульними поліцейськими.
“За словами патрульних, водій можливо перебував в стані алкогольного сп’яніння, тобто від нього відчувався відповідних запах. Від проходження тесту на Драгері він відмовився. В подальшому пред’явив картку співробітника посольства РФ. Було складено рапорт, копія якого буде відправлена до українського МЗС”, — резюмував Я.Тракало.
Як повідомляв УНН, на Харківському шосе столиці був зупинений автомобіль радника посла РФ, який був за кермом напідпитку. Через наявність дипломатичного імунітету його не було затримано.