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В Киеве сотрудник посольства РФ совершил ДТП

В Киеве сотрудник посольства РФ совершил ДТП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня в Киеве, после полуночи, водитель транспортного средства на дипломатических номерах Российской Федерации, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль. Об этом УНН сообщил руководитель пресс-службы Нацполиции Ярослав Тракало.

"После полуночи в Подольском районе столицы, на улице Нижний Вал, водитель транспортного средства на дипломатических номерах Российской Федерации, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль. Оба транспортных средства получили механические повреждения, жертв и пострадавших не было", - рассказал Я.Тракало.

Он добавил, что свидетели ДТП вызвали полицию, а водитель автомобиля с дипломатическими номерами пытался покинуть место ДТП, но был остановлен патрульными полицейскими.

"По словам патрульных, водитель возможно находился в состоянии алкогольного опьянения, то есть от него чувствовался соответствующих запах. От прохождения теста на Драгера он отказался. В дальнейшем предъявил карточку сотрудника посольства РФ. Был составлен рапорт, копия которого будет отправлена ​​в украинский МИД", - резюмировал Я.Тракало.

Как сообщал УНН, на Харьковском шоссе столицы был остановлен автомобиль советника посла РФ, который был за рулем в нетрезвом состоянии. Из-за наличия дипломатического иммунитета его не задержали.

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