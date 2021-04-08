В Kharkiv Palace под эгидой власти и группы DCH Яролавского обсуждают развитие муниципальной инфраструктуры

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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. П'ятизірковий luxury-готель Kharkiv Palace сьогодні проходить статусний Mintrans Forum про розвиток інфраструктури міст, який підтримує міська влада і DCH Олександра Ярославського, якому належить і сам готель.

Перед гостями Mintrans Forum виступають в.о. мера Харкова Ігор Терехов, власник і президент DCH Олександр Ярославський, заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, заступник міністра фінансів України Олександр Кава і глава Укравтодору Олександр Кубрак. "Харків поставив за мету перейти на європейський вигляд і зробити модернізацію у всіх сферах життя", - сказав у вітальному словеТерехов.

У роботі форуму також візьмуть участь мери Черкас, Чернігова, Луцька, Маріуполя, Краматорська керівники Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку, дипломати. У програму включена дискусійна панель мерів під егідою Асоціації міст України, також заплановано до підписання відповідний тематиці заходу документів.

Крім того, міська влада Харкова підпише Меморандум про співпрацю з турецькою корпорацією Karsan, в рамках якого для потреб громадського транспорту Харкова планується закупити сучасні автобуси. Kharkiv Palace. З тильного боку припарковані три види таких автобусів з низькою підлогою.

У числі тим Mintrans Forum - перспективи розвитку муніципальної інфраструктури України, міжнародні програми та інші джерела фінансування відповідних проектів, діджіталізація міських систем управління, енергоефективність та ін. Гості представляють такі сфер бізнесу як транспорт і логістика, банки та інвестфонди, промислові компанії, IT, девелопмент і будівництво, сервісні напрямки.

Крім того, сьогодні відбудеться перша національна панель індустріальних парків України. В гості до харківської Кремнієвій Долині - "Екополіс ХТЗ" приїдуть представники iPark і Bila Tserkva, які разом з владою і інвесторами обговорять можливості цього формату бізнес-систем в Україні. Нагадаємо, що "Екополіс ХТЗ" - це бізнес-парк нового покоління, який розвиває DCH Олександра Ярославського. У його складі, зокрема, передбачено індустріальний парк, ядром якого став Харківський тракторний завод. "Екополіс ХТЗ" планує до 2033 р залучити близько $ 1 млрд. І є серцем національного проекту "Українська Кремнієва Долина", реалізацією якого за дорученням Володимира Зеленського займаються в Харкова Ярославський і місцева влада.

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