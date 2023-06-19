В Казахстані на вимогу людей скасували концерт григорія лепса
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Концерт російського співака григорірія лепса у казахстанському місті Конаєв був зірваний через негативну реакцію казахстанців. Повідомляє Telegram-канал ORDA Kazakhstan, передає УНН.
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Казахстанців обурило висловлювання лепса, де він обіцяв виплатити по мільйону рублів за кожний підбитий танк Leopard, що перебуває на озброєнні в України.
Концерт був скасований після рішення компанії Makao Luxury Village Resort, яка надала свою концертну площу для організації виступу григорія лепса. Компанія розірвала контракт з організаторами концерту в односторонньому порядку. Як зазначається, повернення коштів за квитки буде здійснюватись у місці їх придбання.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що російський виконавець микола басков під час закритого заходу "русской медиагруппы" заявив, що буде платити окупантам по мільйону рублів за кожен підбитий танк Leopard.До заяви баскова долучилися путініст григорій лепс, російський пропагандист володимир кисельов, та прихильники путінського режиму, співачка олена сєвєр, телеведуча юлія барановська та співак юрій антонов.