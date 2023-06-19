В Казахстане по требованию людей отменили концерт григория лепса

Детали

Казахстанцев возмутило высказывание лепса, где он обещал выплатить по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard, находящийся на вооружении у Украины.

Концерт был отменен после решения компании Makao Luxury Village Resort, которая предоставила свою концертную площадь для организации выступления григория лепса. Компания расторгла контракт с организаторами концерта в одностороннем порядке. Как отмечается, возврат средств за билеты будет осуществляться в месте их приобретения.

Напомним

Ранее сообщалось, что российский исполнитель николай басков во время закрытого мероприятия "русской медиагруппы" заявил, что будет платить оккупантам по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard. К заявлению баскова присоединились путинист григорий лепс, российский пропагандист владимир киселев, и сторонники путинского режима, певица елена север, телеведущая юлия барановская и певец юрий антонов.