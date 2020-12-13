В Ізраїлі засудили інцидент з єврейською ханукією у Києві, Кулеба відреагував
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон назвав інцидент з ханукією у Києві актом антисемітизму та закликав українську владу відреагувати на такі дії. Про це дипломат написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Я рішуче засуджую акт антисемітизму, який стався 10 грудня у Києві. Я закликаю чиновників України приєднатися до мого засудження та швидко притягнути цю особу до відповідальності”, — заявив Ліон.
На цей заклик відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Я рішуче засуджую зухвалий напад на єврейську ханукію у четвер в Києві. Вітаю швидку реакцію правоохоронців, які встановили особу нападника. Справа вже передана до суду (стаття ККУ 161), і я переконаний, що справедливість буде досягнута. В Україні немає місця антисемітизму”, — підкреслив Кулеба.
У відповідь на це ізраїльський дипломат подякував колезі.
Нагадаємо, 10 грудня на Контрактовій площі у Києві місцевий житель перекинув підсвічник, який є одним із символів святкування Хануки. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України.
Я рішуче засуджую зухвалий напад на єврейську Ханукію у четвер в Києві. Вітаю швидку реакцію правоохоронців, які встановили особу нападника. Справа вже передана до суду (стаття ККУ 161), і я переконаний, що справедливість буде досягнута. В Україні немає місця антисемітизму.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 13, 2020
Thank you dear Minister @DmytroKuleba for your strong condemnation and the swift reaction of the law enforcement agencies. I hope that this individual will soon be arrested and tried! It is time for Ukraine to adopt @TheIHRA definition on Antisemitism. https://t.co/gtdMAeZrkF— Joel Lion (@ambassadorlion) December 13, 2020