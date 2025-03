В Ізраїлі засудили інцидент з єврейською ханукією у Києві, Кулеба відреагував

“Я рішуче засуджую акт антисемітизму, який стався 10 грудня у Києві. Я закликаю чиновників України приєднатися до мого засудження та швидко притягнути цю особу до відповідальності”, — заявив Ліон.

На цей заклик відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я рішуче засуджую зухвалий напад на єврейську ханукію у четвер в Києві. Вітаю швидку реакцію правоохоронців, які встановили особу нападника. Справа вже передана до суду (стаття ККУ 161), і я переконаний, що справедливість буде досягнута. В Україні немає місця антисемітизму”, — підкреслив Кулеба.

У відповідь на це ізраїльський дипломат подякував колезі.

Нагадаємо, 10 грудня на Контрактовій площі у Києві місцевий житель перекинув підсвічник, який є одним із символів святкування Хануки. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України.

Я рішуче засуджую зухвалий напад на єврейську Ханукію у четвер в Києві. Вітаю швидку реакцію правоохоронців, які встановили особу нападника. Справа вже передана до суду (стаття ККУ 161), і я переконаний, що справедливість буде досягнута. В Україні немає місця антисемітизму.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 13, 2020

Thank you dear Minister @DmytroKuleba for your strong condemnation and the swift reaction of the law enforcement agencies. I hope that this individual will soon be arrested and tried! It is time for Ukraine to adopt @TheIHRA definition on Antisemitism. https://t.co/gtdMAeZrkF

— Joel Lion (@ambassadorlion) December 13, 2020