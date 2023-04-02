В Ізраїлі продовжуються протести проти судової реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Ізраїлі не вщухають протести проти перегляду судової системи , попри те, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу призупинив її розгляд, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У понеділок Нетаньяху зупинив перегляд судової реформи, щоб почати проведення переговорів і знайти компроміс щодо вирішення цього питання.
Одним з основних пунктів розбіжностей, у прведенні реформи, є прагнення правлячої коаліції до розширення повноважень при призначенні суддів, зокрема до Верховного суду.
Критики розглядають дії уряду як загрозу незалежності суду та спробу юридичного перевороту.
За оцінками ізраїльських ЗМІ, в суботу, понад 150 000 осіб взяли участь в антиурядових акціях протесту по всій країні. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці, вимагаючи повного скасування судової реформи.
Контекст
Мітинги в Ізраїлі тривають уже третій місяць, і вважаються наймасштабнішими в історії єврейської держави. Причиною тому були плани уряду обмежити повноваження Верховного суду, що передбачало проведення судової реформи.
Прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу просував наміри позбавити судову владу можливості впливати на рішення законодавчих і виконавчих органів. Пропоновані поправки передбачали, що будь-яке таке рішення можна перекреслити парламентською більшістю.