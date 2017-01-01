В Івано-Франківську відзначили ходою 108-му річницю від дня народження С.Бандери
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні в Івано-Франківську відбулась урочиста хода до дня народження Степана Бандери, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.
З Вічевого майдану Івано-Франківська вулицями Незалежності, Бандери до Європейської площі вирушила хода представників влади та громадськості.
Біля пам’ятника провідника Організації Українських Націоналістів священики відправлять панахиду і відбудеться урочисте віче.
Зазначимо, що впродовж дня на світлодіодах міста буде здійснено періодичну трансляцію тематичних відеоматеріалів про нескореного націоналіста.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, смолоскипна хода до дня народження С.Бандери відбудеться у Кропивницькому.