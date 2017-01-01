В Ивано-Франковске отметили шествием 108-ю годовщину со дня рождения С.Бандеры
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня в Ивано-Франковске состоялось торжественное шествие ко Дню рождения Степана Бандеры, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.
С Вечевого майдана Ивано-Франковска по улицам Независимости, Бандеры до Европейской площади отправилось шествие представителей власти и общественности.
У памятника проводника Организации Украинских Националистов священники отправят панихиду и состоится торжественное вече.
Отметим, что в течение дня будет осуществлена периодическая трансляция тематических видеоматериалов о непокоренном националисте.
Напомним, как сообщал УНН, факельное шествие ко дню рождения С.Бандеры состоится в Кропивницком.