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В Ивано-Франковске отметили шествием 108-ю годовщину со дня рождения С.Бандеры

В Ивано-Франковске отметили шествием 108-ю годовщину со дня рождения С.Бандеры

Киев • УНН

 • 11401 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня в Ивано-Франковске состоялось торжественное шествие ко Дню рождения Степана Бандеры, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.

С Вечевого майдана Ивано-Франковска по улицам Независимости, Бандеры до Европейской площади отправилось шествие представителей власти и общественности.

У памятника проводника Организации Украинских Националистов священники отправят панихиду и состоится торжественное вече.

Отметим, что в течение дня будет осуществлена периодическая трансляция тематических видеоматериалов о непокоренном националисте.

Напомним, как сообщал УНН, факельное шествие ко дню рождения С.Бандеры состоится в Кропивницком.

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