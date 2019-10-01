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В Іспанії можуть закрити близько 500 готелів через банкрутство Thomas Cook

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сотні готелів Іспанії стоять перед неминучим закриттям через банкрутство британського туристичного гіганта Thomas Cook. Про це повідомляє УНН з посиланням на France24.

В Іспанії можуть закрити близько 500 готелів через банкрутство Thomas Cook

"Є 500 готелів, які неминуче закриються через крах Thomas Cook, і ситуація може погіршитися, якщо уряд не вживе негайних заходів", - розповів голова Іспанської конфедерації готелів та туристичного проживання, як передають у виданні.

Як зазначається, з тих готелів, що закриваються - 100 повністю залежать від Thomas Cook, а решта, від 30 до 70 відсотків залежить від їхніх клієнтів.

Найбільша кількість готелів закриється чи зазнає збитків на Балеарських та Канарських островах. І так як компанія володіє не тільки готелями, а і літакам, питання авіаперевезень на Канарські острова будуть вирішувати на наступному засіданні іспанської ради з туризму 7 жовтня.

Нагадаємо, одна з найбільших туристичних фірм світу Thomas Cook припинила діяльність.

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