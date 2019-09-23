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У Британії евакуюють 150 тисяч громадян по всьому світу через крах найбільшої турфірми

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Одна з найбільших туристичних фірм світу Thomas Cook припинила діяльність. У компанії введено зовнішнє управління. Про це повідомляє УНН з посиланням на Guardian.

При цьому за межами Великої Британії залишилися близько 150 тисяч клієнтів Thomas Cook, рахунки яких більш не оплачуються. У них є, однак, страховка, яка дозволить у разі потреби дістатися до дому.

Як повідомили агентству Reuters в Управлінні цивільної авіації Великої Британії, повернути додому всіх постраждалих від припинення роботи турфірми людей планується протягом найближчих двох тижнів. У Лондоні вже заявили, що мова може йти про найбільшу операції по евакуації мирних громадян в історії країни.

Глава Thomas Cook Пітер Фанхаузер, коментуючи ситуацію, що склалася, заявив, що йому залишається тільки вибачитися.

В останній рік у Thomas Cook, яка володіла готелями, літаками і круїзними лайнерами по всьому світу, виникли фінансові проблеми. Врятувати турагентство могла угода з китайською Fosun, однак домовитися про угоду вартістю 900 млн фунтів стерлінгів не вдалося, оскільки в останній момент кредитори зажадали від нових власників збільшити суму на 200 млн фунтів стерлінгів.

У неділю керівництво Thomas Cook намагалося добитися компромісу, проте після провалу переговорів вважало за краще оголосити про ліквідацію.

Не вийшло у Thomas Cook домогтися допомоги у держави. Про відмову рятувати турфірму заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

Можливими причинами фінансового краху Thomas Cook BBC називало зростаючу конкуренцію на туристичному ринку в зв'язку з появою невеликих онлайн-операторів і авіакомпаній лоукостерів.

Нагадаємо, прикордонники назвали популярні курорти серед українських туристів.

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