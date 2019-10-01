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В Испании могут закрыть около 500 отелей из-за банкротства Thomas Cook

Киев • УНН

 • 12901 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Сотни отелей Испании стоят перед неизбежным закрытием из-за банкротства британского туристического гиганта Thomas Cook. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France24.

В Испании могут закрыть около 500 отелей из-за банкротства Thomas Cook

"Есть 500 отелей, которые неизбежно закроются из-за краха Thomas Cook, и ситуация может ухудшиться, если правительство не примет срочные меры", - рассказал председатель Испанской конфедерации отелей и туристического проживания, как передают в издании.

Как отмечается, из тех отелей, которіе закрываются - 100 полностью зависят от Thomas Cook, а остальные, от 30 до 70 процентов зависит от их клиентов.

Наибольшее количество отелей закроется или несет убытки на Балеарских и Канарских островах. И так как компания обладает не только отелями, а и самолетам, вопрос авиаперевозок на Канарские острова будут решать на следующем заседании испанской совета по туризму 7 октября.

Напомним, одна из крупнейших туристических фирм мира Thomas Cook прекратила деятельность.

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