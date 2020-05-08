В Ірані зросла кількість постраждалих і жертв в результаті землетрусу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. В Ірані кількість постраждалих в результаті землетрусу зросла до 13 осіб, ще двоє загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Mehr.
У провінції Тегеран в Ірані проти ночі на п'ятницю стався потужний землетрус магнітудою 5,1.
Раніше повідомлялося, як мінімум одна людина загинула і ще шість постраждали.
Жертва і поранений виявлені в районі Демавенд. 60-річний місцевий житель загинув від травми голови.
Епіцентр землетрусу був на кордоні провінцій Тегеран і Мазендеран. Найближчими містами до епіцентру є Демавенд, Рудехен і Бумехен.
У районі лиха розгорнуто понад 100 рятувальних пунктів.