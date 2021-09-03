В Ірані помер головний військовий радник верховного лідера країни

Деталі

У ньому Раїса висловив співчуття у зв’язку зі смертю Фірузабаді “головнокомандувачу Збройними силами Ірану, іранському народу, військовим, а також всім друзям і знайомим померлого, “особливо його сім’ї”. Смерть Фірузабаді, підкреслив президент Ірану, “викликала глибоке горе”.

Військовому раднику аятоли Хаменеї було 70 років. Інших подробиць про те, що трапилося в заяві президента Ірану не наводиться.

Як вказують іранські відділення Euronews і Deutsche Welle, Фірузабаді помер від ішемічної хвороби серця, яку також називають коронарною. Іранське агентство Tansim англійською мовою пише, що, “за даними ЗМІ”, причиною смерті генерал-майора був коронавірус. COVID-19 причиною смерті ексглави Генштабу іранських Збройних сил також називає портал Iran International і агентство ISNA.

Довідка

Хасан Фірузабаді в різні роки займав посади заступника прем’єр-міністра Ірану і працював в комітеті по створенню ракет класу “земля — земля”, пише IRNA. У 1989 році Фірузабаді призначили на посаду начальника Генштабу Збройних сил країни. Цей пост він займав протягом 27 років, а пізніше, в 2016 році, був призначений військовим радником аятоли Алі Хаменеї.