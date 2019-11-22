В Іраку під час протестів загинули дев'ять осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Дев'ять людей загинули, 135 постраждали за останні п'ять днів в ході протестів в Багдаді і низці південних провінцій Іраку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
За даними Комітету з прав людини при парламенті, іракські сили безпеки 16-20 листопада застосували проти демонстрантів бойові боєприпаси, гумові кулі і сльозогінний газ, убивши в цілому дев'ять осіб в Багдаді і провінціях Ді-Кар і Басра. У столиці в результаті зіткнень в ході протестів постраждали 135 демонстрантів, заарештовано понад 100.
Нагадаємо, з жовтня в Іраку тривають протести проти корупції, погіршення рівня життя і високого рівня безробіття. Президент Іраку Бархам Салех 31 жовтня заявив, що влада працює над новим законом про вибори і реструктуризацією виборчої комісії.
Глава держави підкреслив, що схвалить дострокові вибори після завершення відповідної роботи.