В Індії завалився 70-тонний кран: 11 робітників загинуло

Так, у суботу сталося раптовий завал підйомного кран, коли близько 20 робочих здійснювали монтаж конструкції і проводили налагоджувальні роботи. Повідомляється, що краном придавило декількох робітників. З 11 загиблих четверо були співробітниками судноверфі Hindustan Shipyard, інші - робочі підрядної організації.

Як пише видання, Hindustan Shipyard - державне підприємство. Судноверф закупила кран вагою близько 70 тонн ще два роки тому, але так офіційно і не вводила його в експлуатацію. На момент аварії кран проходив вантажні випробування.

Головний міністр штату Андхра-Прадеш Джаганмохан Редді вже розпорядився провести розслідування причин інциденту.

Як повідомляв УНН, на Київщині у кар’єрі людей засипало піском, є загиблий.

JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE | @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI