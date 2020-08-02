В Индии рухнул 70-тонный кран: 11 рабочих погибло
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Жертвами обрушения подъемного крана в городе Вишахапатнам индийского штата Андхра-Прадеш стали 11 человек, пишет УНН со ссылкой на Indian Express.
Так, в субботу произошло внезапный завал подъемного кран, когда около 20 рабочих осуществляли монтаж конструкции и проводили наладочные работы. Сообщается, что краном придавило нескольких рабочих. Из 11 погибших четверо были сотрудниками судоверфи Hindustan Shipyard, другие — рабочие подрядной организации.
Как пишет издание, Hindustan Shipyard — государственное предприятие. Судоверфь закупила кран весом около 70 тонн еще два года назад, но так официально и не вводила его в эксплуатацию. На момент аварии кран проходил грузовые испытания.
Главный министр штата Андхра-Прадеш Джаганмохан Редди уже распорядился провести расследование причин инцидента.
Как сообщал УНН, в Киевской области в карьере людей засыпало песком, есть погибший.
JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE | @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI— The Indian Express (@IndianExpress) August 1, 2020