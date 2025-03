В Индии рухнул 70-тонный кран: 11 рабочих погибло

Так, в субботу произошло внезапный завал подъемного кран, когда около 20 рабочих осуществляли монтаж конструкции и проводили наладочные работы. Сообщается, что краном придавило нескольких рабочих. Из 11 погибших четверо были сотрудниками судоверфи Hindustan Shipyard, другие — рабочие подрядной организации.

Как пишет издание, Hindustan Shipyard — государственное предприятие. Судоверфь закупила кран весом около 70 тонн еще два года назад, но так официально и не вводила его в эксплуатацию. На момент аварии кран проходил грузовые испытания.

Главный министр штата Андхра-Прадеш Джаганмохан Редди уже распорядился провести расследование причин инцидента.

Как сообщал УНН, в Киевской области в карьере людей засыпало песком, есть погибший.

JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE | @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI

— The Indian Express (@IndianExpress) August 1, 2020