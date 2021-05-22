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В Індії за добу виявили більше 257 тисяч випадків коронавірусу

Київ • УНН

 • 16557 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. За минулу добу в Індії зареєстрували 257 299 випадків зараження коронавірусом нового типу. Про це повідомляє УНН з посиланням на останні дані Міністерства охорони здоров'я країни.

В Індії за добу виявили більше 257 тисяч випадків коронавірусу

Деталі

Згідно з останньою інформацією, загальна кількість пацієнтів з коронавірусною інфекцією на території Індії перевищила 26,2 мільйона. Відомо, що за добу в країні від COVID-19 померли 4 194 людини, в цілому жертвами коронавірусу стали 295 525 пацієнтів.

До теперішнього моменту в Індії одужали після зараження коронавірусною інфекцією майже 22 млн осіб.

Доповнення

Кількість зареєстрованих заражень COVID-19 у світі на ранок суботи становила 166 млн 148 тис. 856, такі дані наводить американський університет Джонса Хопкінса.

У світі з початку поширення вірусу число померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань досягло 3 млн 443 тис. 197 осіб.

До переліку країн з більш ніж 10 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю тих, що заразилися і померли залишаються США, де виявили 33 млн 84 тис. 900 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 589 тис. 222 осіб.

Друге місце за кількістю тих, що заразилися займає Індія.

На третій позиції в світі за кількістю інфікованих Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 15 млн 970 тис. 949 хворих, з них померли 446 тис. 309 людини.

Разом з тим, в світі було зроблено понад 1 млрд 599 млн щеплень від COVID-19.

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистиці по найважливішим світовим подіям, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становив на ранок суботи 443,6. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 814 осіб, Індії - 212, Бразилії - 2 тис. 088.

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