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В Индии за сутки обнаружили более 257 тысяч случаев коронавируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. За прошедшие сутки в Индии зарегистрировали 257 299 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на последние данные Министерства здравоохранения страны.

В Индии за сутки обнаружили более 257 тысяч случаев коронавируса

Детали

Согласно последней информации, общее количество пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Индии превысило 26,2 миллиона. Известно, что за сутки в стране от COVID-19 умерли 4 194 человека, в общей сложности жертвами коронавируса стали 295 525 пациентов.

К настоящему моменту в Индии выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией почти 22 млн человек.

Дополнение

Число зарегистрированных заражений COVID-19 в мире на утро субботы составило 166 млн 148 тыс. 856, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 443 тыс. 197 человек.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по количеству заразившихся и умерших остаются США, где обнаружили 33 млн 84 тыс. 900 инфицированных COVID-19, а количество умерших возросло до 589 тыс. 222 человек.

Второе место по количеству заразившихся занимает Индия.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 970 тыс. 949 больных, из них умерли 446 тыс. 309 человека.

Вместе с тем в мире были сделаны более 1 млрд 599 млн прививок от COVID-19.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 443,6. В США на 1 млн жителей умерли 1 тыс. 814 человек, Индии - 212, Бразилии - 2 тыс. 088.

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