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В Грузії можуть виділити окремі вакцини для знаменитостей

В Грузії можуть виділити окремі вакцини для знаменитостей

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У Грузії хочуть виділити вакцини для знаменитостей. Саме так в країні планують популяризувати процес вакцинації від коронавірусу. Про це пише УНН з посиланням на Грузія Online.

Деталі

У МОЗ Грузії обмірковують, хто повинен бути вакцинований цими дозами, тобто хто з відомих людей своєї вакцинацією викличе довіру серед населення, пояснила сьогодні заступник міністра охорони здоров’я Тамар Габунія після зустрічі з керівниками клінік.

Чиновниця також зазначила, що як тільки відомство побачить, що активність в країні невисока, вакцинація буде дозволена і для громадян старше 55 років.

“Ми не можемо дозволити собі не використовувати вакцину, за яку бореться весь світ. Грузія знаходиться на дуже низьких показниках, проте все ще є потенціал для того, щоб швидко освоїти вакцини”, — сказала Габунія.

Додатково

Грузія очікує першої поставки з США вакцини компанії Pfizer. Після цього лікарі і громадяни старше 65 років зможуть вибирати, якою вакциною робити щеплення — американо-німецької Pfizer або англо-шведської AstraZeneca.

На першому етапі Грузія отримає 29 250 доз вакцини Pfizer. Перша поставка вакцин AstraZenecа склала 43,2 тисячі, друга — 86,4 тисячі доз, очікується в квітні. В отриманні препаратів Грузії допомагає ЮНІСЕФ.

Нагадаємо

У Грузії після вакцинації від COVID-19 вакциною AstraZeneca померла 27-річна медсестра Мегі Бакрадзе. У неї зупинилося серце.

У прямому ефірі “Право на владу” відомі українці та лікарі вакцинувалися індійською вакциною від коронавірусу — Covishield.

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