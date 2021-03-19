Медсестра із Грузії померла після щеплення від COVID-19

Деталі

Вранці пацієнтка перенесла зупинку серця. Стан її здоров'я був критичним. На 12 годину сталася повторна зупинка серця і настала біологічна смерть.

Напередодні, після введення препарату компанії AstraZeneca, у 27-річної медсестри, імовірно, розвинувся анафілактичний шок. На реанімобілі її доставили в Тбілісі.

Це - перше тяжке ускладнення після вакцинації від COVID-19 в Грузії.

Разом з тим, щеплення вакциною AstraZeneca в Грузії продовжуються.

Доповнення

Перша партія вакцини AstraZeneca-SKBio проти коронавірусу в кількості 43,2 тисячі доз, розроблена британсько-шведською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, прибула до Грузії 13 березня 2021 року.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі публічно вакцинувалася проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, закликавши громадян країни зробити те ж саме.

Нещодавно уряд Грузії також звернувся до ЮНІСЕФ з проханням про надання допомоги в закупівлі вакцини Pfizer-BioNTech, поставка якої очікується в кінці березня.

До останнього часу не була відома точна дата надходження до Грузії вакцини проти коронавірусу. Очікувалося, що це станеться після 22 березня. Саме завдяки допомозі ЮНІСЕФ процес прискорився, і перша партія вакцин прибула до Грузії на тиждень раніше.

Як зазначив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханс Клюге, Грузія стала четвертою країною європейського регіону, що отримала вакцину проти коронавірусу в межах міжнародного механізму розподілу COVAX.

За допомогою міжнародної платформи COVAX до кінця 2021 року Грузія повинна отримати 700 тисяч доз вакцин, за які вже заплачено 5,3 мільйона доларів. Цієї кількості повинно вистачити для вакцинації 20% населення країни.

Згідно з національним планом, в 2021 році Грузія планує прищепити до 65% дорослого населення країни або 1,6 мільйона осіб. Підраховано, що це обійдеться держбюджету приблизно в 164 мільйони ларі (50 мільйонів доларів).