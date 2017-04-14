В.Гройсман пообіцяв не терпіти халтурний ремонт українських доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Перед “Укравтодором” стоїть надважливе завдання – забезпечити якісний ремонт українських доріг. Про це написав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Вчора на засіданні Уряду я наголошував на тому, що перед "Укравтодором“ стоїть надважливе завдання — забезпечення якості ремонтних робіт на дорогах. А з тими, хто не може або не хоче її забезпечити — маємо прощатись!
Добра новина — звільнення директора Запорізького облавтодору, для якого латання вибоїн звичайною плиткою і означає "якісний ямковий ремонт“. Про таких "керівників“ повинна знати вся країна. Халтури щодо ремонту українських доріг ми терпіти не збираємось!”, — написав він.
Нагадаємо, в той час як В.Гройсман обіцяє проводити капітальний ремонт по всій країні, обласні Служби автомобільних робіт продовжують замовляти дороговартісні послуги з середнього ремонту.
Так, середній ремонт траси “Дніпро-Миколаїв” обійдеться українцям майже в 1 млрд грн. Переможцем тендеру визначено компанію “Автомагістраль Південь”.
Середній ремонт 81 км харківської дороги обійдеться українцям майже у 850 млн грн. Тендер ще триває, проте вже відомо, що до торгів не допущено компанії, які займаються капітальним ремонтом.