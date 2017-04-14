В.Гройсман пообещал не терпеть халтурный ремонт украинских дорог

“Вчера на заседании правительства я подчеркивал, что перед ”Укравтодором“ стоит важнейшая задача — обеспечение качества ремонтных работ на дорогах. А с теми, кто не может или не хочет ее обеспечить — должны прощаться!

Хорошая новость — увольнение директора Запорожского облавтодора, для которого латание выбоин обычной плиткой и означает "качественный ямочный ремонт“. О таких "руководителях" должна знать вся страна. Халтуры по ремонту украинских дорог мы терпеть не собираемся!”, - написал он.

Напомним, в то время как В.Гройсман обещает проводить капитальный ремонт по всей стране, областные Службы автомобильных работ продолжают заказывать дорогостоящие услуги по среднему ремонту.

Так, средний ремонт трассы “Днепр-Николаев” обойдется Украинская почти в 1 млрд грн. Победителем тендера определена компания “Автомагистраль-Юг”.

Средний ремонт 81 км харьковской дороги обойдется Украинская почти в 850 млн грн. Тендер еще продолжается, однако уже известно, что к торгам не допущено компании, которые занимаются капитальным ремонтом.