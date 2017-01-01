В.Гройсман: найважчі часи вже позаду

“Переконаний, що найважчі часи вже позаду і 2017 рік стане роком подальшого розвитку, який принесе суттєві зрушення у соціальній, економічній, оборонній, політичній, культурній і гуманітарній сфері. Уряд готується до наступного вирішального етапу (після подолання кризових явищ) — закладення стійкої основи для сталого економічного розвитку. Впевнений, що разом нам вдасться подолати усі виклики і досягти успіху!”, — сказав він.