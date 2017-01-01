В.Гройсман: тяжелые времена уже позади
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что тяжелые времена уже позади и 2017 станет годом дальнейшего развития. Об этом он сказал во время своего новогоднего обращения к украинцам, передает УНН.
"Убежден, что самые тяжелые времена уже позади и 2017 станет годом дальнейшего развития, который принесет существенные сдвиги в социальной, экономической, оборонной, политической, культурной и гуманитарной сфере. Правительство готовится к следующему решающему этапу (после преодоления кризисных явлений) - закладке устойчивой основы для устойчивого экономического развития. Уверен, что вместе нам удастся преодолеть все вызовы и добиться успеха! ", - сказал он.