В Греції внаслідок повені загинули щонайменше 14 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. В Греції на околицях Афін в середу сильна повінь забрала життя щонайменше 14 людей, передає УНН з посиланням на AP.
Повідомляється, що дванадцять з загиблих людей — чотири жінки і вісім чоловіків — були знайдені в Мандре (невеликому містечку на західній околиці Афін — ред.), яке найсильніше постраждало від повені. Берегова охорона знайшла тіла ще двох осіб, які, як вважають, були витіснені в море повінню.
Як повідомляє видання, найближчими днями в різних районах Греції прогнозується ще гірша погода. У четвер очікується сильна злива.
Через інцидент Греція оголосила день національної жалоби.
“Це дуже важкий момент для нашої країни. Ми сумуємо про смерть 14 осіб, що є великою катастрофою”, — сказав прем’єр-міністр Алексіс Ціпрас по телебаченню, оголосивши день національного жалоби.
Як повідомляв УНН, ураган “Ірма” спричинив найбільшу за століття повінь.