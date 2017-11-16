В Греції внаслідок повені загинули щонайменше 14 людей

Повідомляється, що дванадцять з загиблих людей — чотири жінки і вісім чоловіків — були знайдені в Мандре (невеликому містечку на західній околиці Афін — ред.), яке найсильніше постраждало від повені. Берегова охорона знайшла тіла ще двох осіб, які, як вважають, були витіснені в море повінню.

Як повідомляє видання, найближчими днями в різних районах Греції прогнозується ще гірша погода. У четвер очікується сильна злива.

Через інцидент Греція оголосила день національної жалоби.

“Це дуже важкий момент для нашої країни. Ми сумуємо про смерть 14 осіб, що є великою катастрофою”, — сказав прем’єр-міністр Алексіс Ціпрас по телебаченню, оголосивши день національного жалоби.

Як повідомляв УНН, ураган “Ірма” спричинив найбільшу за століття повінь.