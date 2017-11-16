В Греции в результате наводнения погибли по меньшей мере 14 человек

Сообщается, что двенадцать с погибших людей — четыре женщины и восемь мужчин — были найдены в Мандре (небольшом городке на западной окраине Афин — ред.), который сильнее всего пострадал от наводнения. Береговая охрана нашла тела еще двух человек, которые, как полагают, были вытеснены в море наводнением.

Как сообщает издание, в ближайшие дни в разных районах Греции прогнозируется еще хуже погода. В четверг ожидается сильный ливень.

Из-за инцидента Греция объявила день национального траура.

“Это очень тяжелый момент для нашей страны. Мы скорбим о смерти 14 человек, что является большой катастрофой”, — сказал премьер-министр Алексис Ципрас по телевидению, объявив день национального траура.

Как сообщал УНН, ураган “Ирма” вызвал крупнейшее за столетие наводнение.