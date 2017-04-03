В.Гонтарева написала заяву про відставку - І.Луценко (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку. Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради заявила народний депутат України Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
"Я вважаю що той фронт роботи, який вона на себе поклала, вона виконала, тому написала заяву (про відставку - ред.). Є такий момент", - сказала І.Луценко.
За її словами, В.Гонтарева неодноразово писала заяви про відставку.
"Я думаю, що цей запас міцності і той запас роботи, яку вона на себе взяла, підійшов до краю... Я вважаю, що свою роботу, місію вона виконала", - сказала І.Луценко.
Разом з тим, за словами нардепа, нова кандидатура голови НБУ ще не обговорювалась, тому що "коаліцію Гонтарева влаштовує".
І.Луценко підкреслила, що В.Гонтарева робить свою роботу, не зважаючи на політичний і моральний тиск, погрози і розслідування щодо неї з боку ГПУ і НАБУ.
Нагадаємо, раніше В.Гонтарева заявила, коли готова подати у відставку.