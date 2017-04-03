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В.Гонтарева написала заяву про відставку - І.Луценко (доповнено)

В.Гонтарева написала заяву про відставку - І.Луценко (доповнено)

Київ • УНН

 • 45131 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку. Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради заявила народний депутат України Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.

"Я вважаю що той фронт роботи, який вона на себе поклала, вона виконала, тому написала заяву (про відставку - ред.). Є такий момент", - сказала І.Луценко.

За її словами, В.Гонтарева неодноразово писала заяви про відставку.

"Я думаю, що цей запас міцності і той запас роботи, яку вона на себе взяла, підійшов до краю... Я вважаю, що свою роботу, місію вона виконала", - сказала І.Луценко.

Разом з тим, за словами нардепа, нова кандидатура голови НБУ ще не обговорювалась, тому що "коаліцію Гонтарева влаштовує".

І.Луценко підкреслила, що В.Гонтарева робить свою роботу, не зважаючи на політичний і моральний тиск, погрози і розслідування щодо неї з боку ГПУ і НАБУ.

Нагадаємо, раніше В.Гонтарева заявила, коли готова подати у відставку.

Українські Національні Новини

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