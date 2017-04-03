В.Гонтарева написала заявление об отставке - И.Луценко (дополнено)

"Я считаю, что тот фронт работы, который она на себя положила, она выполнила, поэтому написала заявление (об отставке - ред.). Есть такой момент", - сказала И.Луценко.

По ее словам, В.Гонтарева неоднократно писала заявления об отставке.

"Я думаю, что этот запас прочности и тот запас работы, которую она на себя взяла, подошел к концу... Я считаю, что свою работу, миссию она выполнила", - сказала И.Луценко.

Вместе с тем, по словам нардепа, новая кандидатура председателя НБУ еще не обсуждалась, так как "коалицию Гонтарева устраивает".

И.Луценко подчеркнула, что В.Гонтарева делает свою работу, несмотря на политическое и моральное давление, угрозы и расследования относительно ее со стороны ГПУ и НАБУ.

Напомним, ранее В.Гонтарева заявила, когда готова подать в отставку.