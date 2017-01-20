В Афганістані заявили про знищення чотирьох бойовиків "ІД"

За даними, в результаті авіаудару, нанесеного безпілотником по позиціях екстремістів в східній провінції Нангархар, були ліквідовані два громадянина Пакистану та два громадянина Таджикистану, які брали участь в бойових діях на стороні “ІД”.

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Як повідомляв УНН, за даними Пентагону, у двох таборах “Ісламської держави” біля міста Сирт у Лівії було знищено кілька десятків бойовиків.