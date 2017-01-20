В Афганистане заявили об уничтожении четырех боевиков "ИГ"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. По меньшей мере четверо боевиков террористической группировки "Исламское государство" ( "ИГ") были уничтожены в Афганистане, передает УНН со ссылкой на Khaama Press.
По данным, в результате авиаудара, нанесенного беспилотником по позициям экстремистов в восточной провинции Нангархар, были ликвидированы два гражданина Пакистана и два гражданина Таджикистана, которые принимали участие в боевых действиях на стороне "ИГ".
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Как сообщал УНН, по данным Пентагона, в двух лагерях "Исламского государства" у города Сирт в Ливии было уничтожено несколько десятков боевиков.